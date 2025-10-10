«Neymar a honte», la raison d’une grosse polémique au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté en 2017 par le PSG, Neymar sera resté jusqu'en 2023 avec le club de la capitale. Un passage au cours duquel le Brésilien a essuyé de très nombreuses et violentes critiques. Il s'est notamment vu reprocher le fait de ne pas parler français après plusieurs années à Paris. Mais voilà que Neymar avait tout simplement peur. Explications.

Joueur du PSG de 2017 à 2023, Neymar sera donc resté 6 ans dans la capitale française. Mais voilà que durant ce laps de temps, les interventions du Brésilien dans la langue de Molière ont été très rares. Cela a d'ailleurs fait polémique et valu à l'ancien joueur du FC Barcelone de nombreuses critiques. Le fait est que Neymar parlait et comprenait visiblement bien le français.

« Il parle français » Créateur de contenus français, Doigby a eu l'occasion de rencontrer Neymar à quelques reprises du temps où il jouait pour le PSG. C'est alors que lors d'un podcast avec Yoram Bismuth, il a fait savoir à propos du Brésilien et de sa maitrise du français : « Neymar, j’ai eu des discussions en mode on est pote. On a des passions communes, on a joué au jeu de cartes ensemble. Il est aussi très fan de jeu vidéo. Il ne nous prend pas de haut. Je parlais en quelle langue avec lui ? Mi anglais, mi français. Il parle français ».