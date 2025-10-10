«Neymar a honte», la raison d’une grosse polémique au PSG !

Recruté en 2017 par le PSG, Neymar sera resté jusqu'en 2023 avec le club de la capitale. Un passage au cours duquel le Brésilien a essuyé de très nombreuses et violentes critiques. Il s'est notamment vu reprocher le fait de ne pas parler français après plusieurs années à Paris. Mais voilà que Neymar avait tout simplement peur. Explications.
Joueur du PSG de 2017 à 2023, Neymar sera donc resté 6 ans dans la capitale française. Mais voilà que durant ce laps de temps, les interventions du Brésilien dans la langue de Molière ont été très rares. Cela a d'ailleurs fait polémique et valu à l'ancien joueur du FC Barcelone de nombreuses critiques. Le fait est que Neymar parlait et comprenait visiblement bien le français.
« Il parle français »
Créateur de contenus français, Doigby a eu l'occasion de rencontrer Neymar à quelques reprises du temps où il jouait pour le PSG. C'est alors que lors d'un podcast avec Yoram Bismuth, il a fait savoir à propos du Brésilien et de sa maitrise du français : « Neymar, j’ai eu des discussions en mode on est pote. On a des passions communes, on a joué au jeu de cartes ensemble. Il est aussi très fan de jeu vidéo. Il ne nous prend pas de haut. Je parlais en quelle langue avec lui ? Mi anglais, mi français. Il parle français ».
« Neymar a honte de parler français en public car il a honte de se tromper »
« C’est juste que Neymar a honte de parler français en public car il a honte de se tromper. Mais quand il est dans un cercle privé, il parle correctement français. Il comprend tout. Il y a même un exemple, c’était le jour de mon anniversaire, je dis à Gotaga : « Je suis trop déçu, Neymar ne m’a pas souhaité mon anniversaire ». Il me regarde et fait : « Ah pardon » », a poursuivi Doigby. Tout s'expliquerait donc par cette peur de Neymar...