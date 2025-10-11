PSG : Discussions secrètes pour une star, c’est validé à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, l’Espagne accueille la Géorgie de Khvicha Kvaratskhelia dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. L’ailier du PSG, récemment blessé, a remercié son club de l’avoir préservé pour ce match. Le sélectionneur français de l’équipe géorgienne Willy Sagnol a d’ailleurs confirmé avoir échangé secrètement avec le club parisien au sujet de sa star.

Depuis le début de saison, le PSG n’est pas épargné par les blessures. Après avoir régalé le Parc des Princes contre l’Atalanta en Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia a été préservé lors des deux derniers matchs contre Barcelone et Lille.

Kvara remercie le PSG De quoi permettre au Géorgien d’être disponible pour le choc face à l’Espagne avec sa sélection ce samedi soir. En conférence de presse, « Kvara » a d’ailleurs remercié le PSG pour sa gestion de son état physique : « Je tiens à remercier mon club, qui m’a beaucoup aidé à être prêt à 100 % pour cette rencontre. Je me suis préparé du mieux possible pour les prochains matchs. »