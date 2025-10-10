Kylian Mbappé : C’est le bonheur total sans lui au PSG !

A l’issue de son contrat avec le PSG en juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de s’engager avec le Real Madrid. A Paris, Luis Enrique, visionnaire, annonçait alors que son équipe serait plus forte sans l’attaquant français. Comme confirmé par Fabian Ruiz, les Parisiens ont totalement réussi à se répartir les nombreux buts qu’inscrivait le Bondynois dans la capitale.
Le PSG est sur une excellente dynamique. Le club de la capitale sort d’une saison 2024-2025 historique dans laquelle la formation de Luis Enrique a remporté la Ligue des Champions. Parti du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé a vu ses anciens partenaires remporter cette prestigieuse compétition sans lui.
Le PSG plus fort sans Mbappé, Luis Enrique l’avait annoncé
De son côté, Luis Enrique, qui avait annoncé au moment du départ de Mbappé, que « son » PSG serait plus fort sans lui, ne s’était pas trompé. Interrogé par So Foot, Fabian Ruiz a affirmé que son entraîneur avait eu raison sur ce point-là, concédant que ses partenaires avaient réussi à faire rapidement disparaître l’omniprésence de Mbappé sur les buts inscrits.
« On s’est réparti cette tâche entre nous tous »
« Le départ de Mbappé du PSG ? Luis Enrique nous a mis dans la tête que même avec ce départ, on formerait une équipe aussi bonne, voire meilleure que l’année précédente. Il nous a dit qu’on allait tous tirer dans le même sens et réussir a marquer collectivement tous les buts que mettait Mbappé. Et au final, c’est qu’il s’est passé, on s’est réparti cette tâche entre nous tous », a ainsi confié le numéro 8 du PSG.