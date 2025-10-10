Malaise au PSG, il en rajoute une couche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, au PSG, Gianluigi Donnarumma est parti, Lucas Chevalier est arrivé, mais pour Matvey Safonov, rien n'a changé. En effet, le Russe est toujours aujourd'hui doublure au sein du club de la capitale. Une situation loin d'être simple à vivre forcément pour le portier de 26 ans. Safonov en a d'ailleurs dit plus sur son cas actuel avec le PSG.

Depuis le début de la saison, Matvey Safonov n'a pas joué la moindre minute avec le PSG. Dans l'ombre de Lucas Chevalier, le gardien russe doit donc attendre son heure sur le banc des remplaçants. Une situation difficile pour Safonov, qui expliquait récemment : « C'est vraiment frustrant, car on ne sait pas qui joue jusqu'à la dernière minute. Et il faut se préparer physiquement et mentalement pour chaque match ».

« Je ne vois pas cela comme un échec personnel » Le malaise au PSG est donc palpable avec Matvey Safonov. La doublure de Lucas Chevalier en a d'ailleurs rajouté une couche. Interrogé par Match TV, le Russe a fait savoir : « Je ne vois pas cela comme un échec personnel, mais simplement comme un indicateur que je dois continuer à travailler. Je devrais peut-être consacrer plus de temps à l'entraînement, économiser plus d'énergie et me concentrer davantage ».