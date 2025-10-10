PSG - Dembélé : Un joueur de l'équipe de France finit en larmes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d'une saison dernière remarquable avec le PSG, Ousmane Dembélé a été récompensé de la plus belle des manières. En effet, le 22 septembre dernier, au théâtre du Châtelet, le numéro 10 parisien s'est vu décerner le Ballon d'Or. De quoi faire le bonheur de la famille de Dembélé et de ses amis, à commencer par Dayot Upamecano.

Ayant devancé Vitinha et Lamine Yamal, c'est donc Ousmane Dembélé qui a été sacré Ballon d'Or en 2025. Une récompense logique quand on voit la saison dernière du PSG et les performances exceptionnelles du club numéro 10 parisien. Métamorphosé par Luis Enrique, Dembélé est donc aujourd'hui au sommet.

« On savait tous qu'il deviendrait un grand joueur » Ami d'Ousmane Dembélé et joueur de l'équipe de France, Dayot Upamecano a d'ailleurs été plus ému que jamais en le voyant soulever le Ballon d'Or. En effet, pour Le Parisien, le défenseur du Bayern Munich a raconté : « On a été dans la même école, on a connu les mêmes terrains, je jouais contre lui en CM1-CM2. Franchement, je n’ai pas les mots ! On savait tous qu’il deviendrait un grand joueur, mais quand même… ».