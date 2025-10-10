Un champion du monde s'annonce au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une période délicate, Lucas Hernandez est resté au PSG cet été. Le champion du monde 2018 a assuré qu'il avait repoussé des offres et qu'il a bien l'intention de rester à Paris sur le long terme malgré la concurrence de Nuno Mendes.

Barré par la concurrence de Nuno Mendes, Lucas Hernandez fait toutefois partie de la rotation au PSG et bénéficie d'un temps de jeu important. Cependant, l'ancien joueur du Bayern Munich a eu du mal à retrouver son meilleur niveau après sa grave blessure il y a un an et demi. Mais il n'a pas pour autant envisagé de quitter le PSG cet été et espère rester encore longtemps.

Lucas Hernandez très heureux au PSG « Bien sur qu'il y a eu des touches, mais comme je l'ai dit à mes agents et à moi aussi, j'ai un grand défi au PSG. On a fait une saison extraordinaire, il me reste encore trois ans de contrat, mais je ne pouvais pas changer de club cet été en laissant le PSG sans jouer ou en étant un acteur secondaire », confie-t-il dans une interview accordée au Média Carré.