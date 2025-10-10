Un champion du monde s'annonce au PSG !

Malgré une période délicate, Lucas Hernandez est resté au PSG cet été. Le champion du monde 2018 a assuré qu'il avait repoussé des offres et qu'il a bien l'intention de rester à Paris sur le long terme malgré la concurrence de Nuno Mendes.
Barré par la concurrence de Nuno Mendes, Lucas Hernandez fait toutefois partie de la rotation au PSG et bénéficie d'un temps de jeu important. Cependant, l'ancien joueur du Bayern Munich a eu du mal à retrouver son meilleur niveau après sa grave blessure il y a un an et demi. Mais il n'a pas pour autant envisagé de quitter le PSG cet été et espère rester encore longtemps.
Lucas Hernandez très heureux au PSG
« Bien sur qu'il y a eu des touches, mais comme je l'ai dit à mes agents et à moi aussi, j'ai un grand défi au PSG. On a fait une saison extraordinaire, il me reste encore trois ans de contrat, mais je ne pouvais pas changer de club cet été en laissant le PSG sans jouer ou en étant un acteur secondaire », confie-t-il dans une interview accordée au Média Carré.
«Je ne pouvais pas changer de club cet été»
Relancé sur son été, Lucas Hernandez confirme d'ailleurs qu'il ne pouvait pas quitter le PSG durant le mercato : « Ce n'est pas possible pour moi, ce n'est pas dans ma mentalité. Si un jour je dois quitter le PSG, je veux être quelqu'un de très important et ne pas partir par la porte de derrière. »