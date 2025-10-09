Ousmane Dembélé - PSG : Il répond cash sur un transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a réussi à remporter la Ligue des Champions sans buteur de métier et avec Ousmane Dembélé en pointe, et cette réussite pourrait finir par inspirer le FC Barcelone. Deco, le directeur sportif du club catalan, évoque précisément cet exemple au moment d'évoquer le transfert d'un attaquant au Barça.

D'abord en grande difficulté en première partie de saison dernière, Ousmane Dembélé a été totalement métamorphosé par son repositionnement en tant que faux numéro 9 par Luis Enrique au PSG. L'attaquant tricolore a enchaîné les performances décisives, et notamment en Ligue des Champions, ce qui lui a permis de rafler le Ballon d'Or. Et ce choix fort du PSG semble donner quelques idées à l'étranger...

Un nouveau buteur à Barcelone ? En effet, il est question du recrutement d'un nouveau buteur dans les rangs du FC Barcelone depuis quelque temps, et Deco a été invité à se prononcer à ce sujet dans un entretien accordé à Mundo Deportivo. Le directeur sportif du Barça s'est appuyé sur l'exemple de Dembélé au PSG pour répondre aux nombreuses attentes sur le mercato.