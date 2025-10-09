«Je n’en savais rien» : Incroyable, le boss du PSG boucle un transfert XXL dans son dos !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais au PSG, occupant le poste de conseiller sportif du groupe QSI, Luis Campos a joué un rôle important dans le départ de Victor Osimhen vers le Napoli en 2020, transfert qui se retrouve dans le viseur de la justice italienne. L’attaquant est revenu sur cette opération, et le forcing du LOSC pour le céder.

Une saison et puis s’en va. Après avoir brillé le temps d’une année au LOSC , Victor Osimhen quittait le nord de la France à l’été 2020 pour rejoindre le Napoli, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 80 millions d’euros bonus compris, une opération record pour les Lillois aujourd’hui dans le viseur de la justice italienne, avec des soupçons de fausse comptabilité contre le président napolitain Aurelio De Laurentiis . A l’époque, Oreste Karnezis , Claudio Manzi , Ciro Palmieri et Luigi Liguori avaient fait le chemin inverse en rejoignant le LOSC pour respectivement 5, 4, 7 et 4 millions d’euros, des sommes au-dessus de leur valeur, permettant à la formation de Serie A de faire gonfler ses recettes. Dans le cadre de l’enquête entourant son transfert, Victor Osimhen est revenu sur les coulisses de son arrivée à Naples.

Ce jeudi, La Repubblica a rapporté les déclarations de l’attaquant nigérian devant la police financière italienne. « Mon ancien agent (Jean-Gérard Benoit Czajka) m’avait prévenu de l’intérêt de Naples mais il ne s’intéressait qu’à mon transfert et pas à la santé de mon père. Durant cette période, je n’avais pas la tête au football. Je voulais juste savoir comment il se portait », a expliqué Osimhen , évoquant ensuite le forcing réalisé par Gérard Lopez et Luis Campos , respectivement ancien président et conseiller sportif du LOSC , pour l’inciter à plier bagage.

« Ils m'ont dit que je devais être transféré à Naples, qu'un accord de principe avait déjà été conclu »

« Il (son ancien agent) m'a appelé pour que je le rencontre à Nice. Luis Campos et le président de Lille, Gérard Lopez, étaient également présents. Ils m'ont dit que je devais être transféré à Naples, qu'un accord de principe avait déjà été conclu et que, en raison de la pandémie, c'était une bonne opportunité pour Lille. Mais je n'en savais rien », a détaillé Osimhen. Fin mai, son père décéda.

« Après la mort de mon père, j'étais très en colère contre Lille et mon agent, car je n'avais pas pu le voir avant son décès. On m'a même dit que je devais partir le lendemain pour Naples, sans même avoir le temps de réaliser la mort de mon père. Par respect pour le président de Lille, je suis quand même allé à Naples, mais je n'avais pas l'intention de signer quoi que ce soit. J'ai rencontré l'entraîneur, qui m'a expliqué le projet, et le lendemain, De Laurentiis à Capri. Il m'a parlé de la ville et du club, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait avec Giuntoli car ils parlaient en italien. Il m'a demandé si j'avais vu le contrat, mais je n'avais rien reçu. De retour à l'hôtel, j'ai demandé à mon agent le contrat. Il m'a répondu qu'il ne l'avait pas. J'étais surpris, car le président m'avait dit le contraire. Finalement, il m'a montré un document, un pseudo-avenant avec Naples. Je me suis mis en colère et j'ai voulu rentrer en France. J'ai demandé à Lopez une semaine de repos et je suis parti à Paris. Puis, de retour à Lille, j'ai décidé de mettre fin à ma relation avec cet agent. Voyant que Naples était vraiment intéressé, j'ai demandé à William D'Avila de s'occuper de mon transfert. Vers la fin du mois de juillet, j'ai signé le contrat à Lille, en présence de Maurizio Micheli pour Naples et, entre autres, de D'Avila, Lopez, Ingla, Calenda et Cros », poursuit le Nigérian.