De Zerbi : L'achat XXL juste après avoir signé !

Entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi est donc aujourd'hui quelqu'un de privilégié. Toutefois, ça n'a pas tout le temps été le cas pour l'Italien, qui a connu certaines galères avec ses parents. Ainsi, quand l'argent n'est plus devenu un problème, De Zerbi a pris une grande décision comme il a pu le révéler.

L'Italie ayant connu une période de crise il y a quelques années, Roberto De Zerbi a ainsi vu ses parents galérer. Pour l'Italien, le football est alors devenu un moyen de sortir de ses galères. C'est ainsi que la signature de son premier contrat avec le Milan AC a été un grand soulagement pour De Zerbi, qui s'est alors empressé de mettre ses parents à l'abris.

« J’ai commencé à jouer au football pour subvenir aux besoins de ma famille » Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, Roberto De Zerbi a raconté sur rapport particulier avec le football qu'il a eu très tôt. L'actuel entraîneur de l'OM a alors fait savoir : « C’est la première fois que j’en parle : il y a eu un moment précis dans ma vie où j’ai commencé à jouer au football pour subvenir aux besoins de ma famille. J’ai quitté le centre de formation pour Lumezzane, puis pour l’AC Milan, entre 1992 et 1994, au moment même où la crise économique régnait dans mon pays : nous avons été contraints de vendre l’usine de tapis et nous avons traversé des années très difficiles ».