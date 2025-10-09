Départ de l'OM : La fake news annoncée par De Zerbi !

Nommé entraîneur de l'OM à l'été 2024, Roberto De Zerbi est donc reparti pour une deuxième saison sur le banc du club phocéen. Il y a toutefois eu des doutes à ce sujet au cours des derniers mois. En effet, différentes rumeurs avaient envoyé De Zerbi sur le banc du Milan AC, mais le principal intéressé a été très clair à ce sujet.
Pour remplacer Sergio Conceiçao, le Milan AC a décidé de faire confiance à Massimiliano Allegri cet été. La succession du Portugais a d'ailleurs fait l'objet de très nombreuses rumeurs de l'autre côté des Alpes. Ainsi, en Italie, il avait notamment été annoncé ces derniers mois que Roberto De Zerbi était en pole position pour débarquer au Milan AC. Les supporters de l'OM avaient alors commencé à trembler, mais ça s'est bien fini pour eux puisque l'entraîneur du club phocéen n'a donc finalement pas bougé.
De Zerbi dément pour le Milan AC !
On a donc beaucoup parlé d'une potentielle arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc du Milan AC. Mais était-ce pour autant vrai ? Selon les dires de l'entraîneur de l'OM, la réponse est non. En effet, pour le Corriere della Sera, De Zerbi a assuré : « J'ai été proche du Milan AC ? Jamais ».
« Personne ou aucune équipe ne m'a appelé »
Dès le mois d'avril, face aux rumeurs l'annonçant au Milan AC, Roberto De Zerbi avait été très clair à propos de son avenir. En effet, l'entraîneur de l'OM avait alors lâché une réponse cash en conférence de presse : « Tout le monde est libre de dire ou faire ce qu'il veut mais, si vous voulez la vérité, je vais vous la dire. Personne ou aucune équipe ne m'a appelé et, comme je l'ai toujours fait, je ne parle à aucune équipe avant la fin du Championnat. Ma volonté est de rester ici encore de nombreuses années ».