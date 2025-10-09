Départ de l'OM : La fake news annoncée par De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé entraîneur de l'OM à l'été 2024, Roberto De Zerbi est donc reparti pour une deuxième saison sur le banc du club phocéen. Il y a toutefois eu des doutes à ce sujet au cours des derniers mois. En effet, différentes rumeurs avaient envoyé De Zerbi sur le banc du Milan AC, mais le principal intéressé a été très clair à ce sujet.

Pour remplacer Sergio Conceiçao, le Milan AC a décidé de faire confiance à Massimiliano Allegri cet été. La succession du Portugais a d'ailleurs fait l'objet de très nombreuses rumeurs de l'autre côté des Alpes. Ainsi, en Italie, il avait notamment été annoncé ces derniers mois que Roberto De Zerbi était en pole position pour débarquer au Milan AC. Les supporters de l'OM avaient alors commencé à trembler, mais ça s'est bien fini pour eux puisque l'entraîneur du club phocéen n'a donc finalement pas bougé.

De Zerbi dément pour le Milan AC ! On a donc beaucoup parlé d'une potentielle arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc du Milan AC. Mais était-ce pour autant vrai ? Selon les dires de l'entraîneur de l'OM, la réponse est non. En effet, pour le Corriere della Sera, De Zerbi a assuré : « J'ai été proche du Milan AC ? Jamais ».