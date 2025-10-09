Transfert à 4M€ : L’OM recrute «top» joueur !

Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Ajax Amsterdam dans le cadre d’un transfert estimé à 4M€, Geronimo Rulli fait le bonheur de l’OM, où il a succédé à Pau Lopez. Thierry Barnerat, préparateur du gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a encensé l’international argentin, qu’il décrit comme un joueur « magnifique ».
À l’été 2024 au moment de l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM a décidé d’opérer un grand changement au poste de gardien. Terminé Pau Lopez, qui ne répondait plus aux attentes, et c’est Geronimo Rulli qui a été recruté pour lui succéder. Un joueur que l’on connaissait déjà en Ligue 1, lui qui était passé par Montpellier lors de l’exercice 2019-2020.
« Rulli, c’est top, c’est magnifique »
Mais il aurait été difficile d’imaginer à ce moment-là que Geronimo Rulli s’impose de la sorte à l’OM. L’international argentin (6 sélections) fait partie aujourd’hui des meilleurs gardiens du championnat de France, alors qu’il n’a été acheté « seulement » 4M€ en provenance de l’Ajax Amsterdam.
« Il est magnifique, dans sa position, sa gestion, dans tout »
« Rulli, c’est top, c’est magnifique », a déclaré Thierry Barnerat, préparateur de Thibaut Courtois (Real Madrid), dans l’After Foot sur RMC. « Quand tu le vois dans son comportement, autant offensivement que défensivement que dans les transitions. Il est magnifique, dans sa position, sa gestion, dans tout. »