Transfert à 4M€ : L’OM recrute «top» joueur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Ajax Amsterdam dans le cadre d’un transfert estimé à 4M€, Geronimo Rulli fait le bonheur de l’OM, où il a succédé à Pau Lopez. Thierry Barnerat, préparateur du gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a encensé l’international argentin, qu’il décrit comme un joueur « magnifique ».

À l’été 2024 au moment de l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM a décidé d’opérer un grand changement au poste de gardien. Terminé Pau Lopez, qui ne répondait plus aux attentes, et c’est Geronimo Rulli qui a été recruté pour lui succéder. Un joueur que l’on connaissait déjà en Ligue 1, lui qui était passé par Montpellier lors de l’exercice 2019-2020.

« Rulli, c’est top, c’est magnifique » Mais il aurait été difficile d’imaginer à ce moment-là que Geronimo Rulli s’impose de la sorte à l’OM. L’international argentin (6 sélections) fait partie aujourd’hui des meilleurs gardiens du championnat de France, alors qu’il n’a été acheté « seulement » 4M€ en provenance de l’Ajax Amsterdam.