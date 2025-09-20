Transferts - OM : Grosse annonce d’un champion du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suite à la bagarre dans le vestiaire de l'OM entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en août dernier, Gerónimo Rulli aurait envisagé un départ du club phocéen, dégoûté par une telle situation. Mais gardien argentin de l'OM, sacré champion du Monde en 2022, nie fermement ces informations et n'a jamais réclamé de transfert cet été.

L'EQUIPE révélait fin août que Gerónimo Rulli (33 ans), malgré son statut de titulaire indiscutable et ses bonnes performances d'ensemble, avait envisagé de quitter l'OM. Il faut dire que le gardien argentin, vainqueur de la Coupe du Monde en 2022, avait été à l'origine de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe le 15 août à Rennes, et aurait alors envisagé un transfert loin de l'OM après cette vive tension.

« C’est un mensonge » Mais vendredi, en conférence de presse, le champion du Monde 2022 a fermement nié ces révélations : « C’est un mensonge, je ne sais pas qui a dit ça, mais ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. Mon objectif personnel est d’essayer de donner une meilleure version que la saison dernière. Je m’entraîne et je travaille tous les jours pour aider mes coéquipiers et mon équipe à atteindre nos objectifs collectifs », confie le gardien de l'OM.