Mbappé : Le transfert à 60M€ qui va dégoûter le PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG n’a recruté aucun élément offensif cet été. Pourtant, le club de la capitale avait exploré quelques pistes et essuyé quelques échecs. Les dirigeants parisiens avaient notamment tenté leur chance avec Franco Mastantuono, qui a finalement pris la direction du Real Madrid. Le jeune Argentin pourrait d’ailleurs donner des raisons aux Rouge-et-Bleu de s’en mordre les doigts.

Cet été, le PSG ne s’est contenté que de trois arrivées : Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Le club de la capitale n’a pas recruté dans le secteur offensif, malgré sa saison 2024-2025 interminable. Les dirigeants parisiens avaient pourtant exploré quelques pistes sur le marché des transferts pour essayer de renforcer l’attaque de Luis Enrique.

Le Real Madrid a doublé le PSG pour Mastantuono Le PSG avait notamment des vues sur Franco Mastantuono. Le milieu offensif de 18 ans semblait même très proche de s’engager chez les Rouge-et-Bleu. Mais au dernier moment, le Real Madrid a fait irruption sur le dossier et a raflé la mise grâce à une offre de 60M€. La pépite de River Plate a donc signé dans la capitale espagnole, où il semble destiné à un rôle majeur.