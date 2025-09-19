PSG : Luis Enrique promis à un club étranger, son départ est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2027 au PSG, Luis Enrique réalise pour le moment un parcours parfait à Paris. Et pourtant, en coulisses, il aurait fait part à son entourage de sa volonté de revenir un jour au FC Barcelone. Un souhait qui ne serait pas anodin alors que des élections se préparent au sein du club blaugrana. Et le technicien espagnol pourrait bien être un argument de campagne pour une candidat à la présidence du Barça.

Pour une fois, le PSG ne regrette pas son choix d'entraîneur. Après avoir multiplié les déceptions, le club de la capitale a frappé fort en 2023 en recrutant Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier. Et pour cause, avec le technicien espagnol sur son banc, le club de la capitale a remporté la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière et semble encore parti sur d'excellentes bases.

Luis Enrique ouvert à un retour au Barça ? En début de saison, Luis Enrique a effectivement réaffirmé sa motivation, mais en coulisses, la donne serait un peu différente. En effet, selon les informations de SPORT, l'entraîneur du PSG aurait plusieurs fois confié en coulisses qu'il rêvait de revenir au FC Barcelone. Il faut dire qu'il reste toujours très attaché à un club au sein duquel il a évolué cinq ans en tant que joueur, avant d'en devenir l'entraîneur entre 2014 et 2017, le temps de remporter la Ligue des champions en 2015.