Amadou Diawara

Alors que Vinicius Jr se montre trop gourmand sur le plan financier, la direction du Real Madrid compterait le vendre à un club saoudien. En cas de réussite sur ce dossier, le club merengue aimerait finaliser la signature d'Erling Haaland, et ce, pour pouvoir l'associer à Kylian Mbappé. Alors que Pep Guardiola a laissé Julian Alvarez partir à l'Atlético de Madrid, Florentino Pérez peut espérer s'offrir les services du buteur de Manchester City.

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2027, Vinicius Jr a négocié pendant de longs mois avec sa direction pour prolonger. Toutefois, l'attaquant brésilien s'est montré beaucoup trop gourmand. Alors que Vinicius Jr réclamait un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé, le Real Madrid a stoppé les discussions avec lui.

Le Real Madrid veut recruter Haaland D'après la Cadena SER, le Real Madrid envisagerait désormais l'idée de vendre Vinicius Jr en Arabie Saoudite, et ce, pour récupérer un chèque d'environ 250M€. De cette manière, la Maison-Blanche pourra se jeter sur Erling Haalang, engagé jusqu'au 30 juin 2034 avec Manchester City, et ce, pour l'associer à Kylian Mbappé.