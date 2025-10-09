Transfert XXL à l’OM : Feuilleton terminé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé tout proche d'un transfert à l'OM qui en avait fait une priorité dans le secteur défensif lors du dernier mercato estival, Joel Ordóñez est finalement resté au FC Bruges. Et cette piste semble définitivement morte puisque Liverpool voudait recruter l'international équatorien en janvier.

Avant de boucler les recrutements de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd en toute fin de mercato estival, l'OM avait fait de Joel Ordóñez (21 ans, FC Bruges) une priorité absolue. Le club phocéen aurait même été prêt à miser jusqu'à 35M€ pour le recruter, ce qui aurait donc fait d'Ordóñez le joueur le plus cher de toute l'histoire de l'OM. Mais ce transfert n'a jamais eu lieu, et la piste semble définitivement enterrée.

Liverpool fonce sur Ordóñez En effet, selon les révélations du journaliste anglais Graeme Bailey, Liverpool serait à son tour très intéressé par le profil de Joel Ordóñez. Des recruteurs du club anglais étaient d'ailleurs présents lors de la récente victoire de Bruges contre l’Union Saint-Gilloise, preuve d’un intérêt concret avant le mercato hivernal.