Gros transfert cet hiver : Bonne nouvelle pour l’OL ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête de nouveaux renforts offensifs, l'OL en pince pour l'attaquant portugais Fábio Carvalho. Et selon les dernières tendances, le RC Strasbourg ne sera finalement pas un concurrent sur ce dossier, ce qui pourrait donc laisser le champ libre à l'OL.

En proie à de sérieuses difficultés financières et longtemps menacé d'une relégation en Ligue 2 l'été dernier, l'OL avait donc été obligé de se séparer de ses plus gros éléments offensifs comme Rayan Cherki et Georges Mikautadze afin de renflouer les caisses. Et le club rhodanien souhaite attirer du renfort dès le prochain mercato de janvier afin d'offrir de nouvelles options en attaque à Paulo Fonseca, le coach de l'OL.

L'OL dans la course pour Fábio Carvalho Selon les dernières tendances dégagées par le média anglais Skysports, l'OL fait partie des prétendants dans la course à la signature de Fábio Carvalho cet hiver. L'attaquant portugais de 23 ans, qui évolue actuellement à Brentford, intéresse également Stuttgart ainsi que le RC Strasbourg.