Mbappé : Il réclame une folie, le Real Madrid dit stop !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr a discuté d'une prolongation avec sa direction pendant plusieurs semaines. Toutefois, les deux parties n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Alors que Vinicius Jr réclamerait le même salaire que Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait stoppé les négociations.
Lors de l'été 2018, le Real Madrid de Florentino Pérez a déboursé environ 45M€ pour arracher Vinicius Jr à Flamengo. Ayant prolongé en octobre 2023, l'international brésilien est engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec la Maison-Blanche.
Vinicius Jr a réclamé le même salaire que Mbappé
Pour ne pas voir Vinicius Jr claquer la porte du Santiago Bernabeu dans un avenir proche, la direction du Real Madrid a lancé les pourparlers avec lui pour qu'il rempile. Toutefois, les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord sur le plan financier.
Fin des négociations entre Vinicius et le Real
Selon la Cadena SER, les dirigeants du Real Madrid et le clan Vinicius Jr ont négocié une prolongation pendant plusieurs mois. Mais alors que l'attaquant de 25 ans réclamait le même salaire que Kylian Mbappé, les hautes sphères merengue ont décidé de mettre un terme aux discussions. Reste à savoir si les deux parties reprendront contact pour tenter à nouveau de trouver un terrain d'entente.