La grosse frayeur de Mbappé !

Amadou Diawara

Ce samedi, Kylian Mbappé a été victime d'une légère entorse de la cheville droite, et ce, lors du duel entre le Real Madrid et Villarreal. D'après la presse espagnole, l'attaquant de 26 ans est forfait pour France-Azerbaïdjan. De surcroit, il est très incertain pour le déplacement des Bleus en Islande. Alors que sa sélection et le Real Madrid ont des rendez-vous importants en octobre, Kylian Mbappé serait inquiet.

Ce samedi, le Real Madrid a battu Villarreal au Santiago Bernabeu. Toutefois le club merengue a perdu Kylian Mbappé en cours de match. En effet, le numéro 10 de la Maison-Blanche a été victime d'une légère entorse de la cheville droite.

Mbappe souffre d'une entorse de la cheville Convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé serait d'ores et déjà forfait pour la réception de l'Azerbaïdjan, programmée ce vendredi au Parc des Princes, d'après Marca. Et à en croire croire le média ibérique, le capitaine et numéro 10 des Bleus serait très incertain pour le déplacement en Islande (lundi).