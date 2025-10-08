Zidane en Algérie : Le nouveau coup de théâtre !

Convoqué pour la première fois avec l'Algérie, Luca Zidane est clairement l'attraction du rassemblement des Fennecs. Mais alors que la présence de son père a été annoncée pour suivre le match contre la Somalie, le portier de 27 ans assure toutefois que le Ballon d'Or 1998 ne fera pas le déplacement.
C'est la sensation de cette trêve internationale. Luca Zidane a été appelé pour la première fois avec la sélection algérienne. Le portier de Grenade en D2 espagnole a effectivement choisi de changer de nationalité sportive et pourrait donc connaître sa première sélection avec les Fennecs jeudi soir contre la Somalie.
Zidane ne sera finalement pas en Algérie
Une rencontre à laquelle son père aurait pu assister. Plusieurs rumeurs ont effectivement suggéré que Zinedine Zidane serait en Algérie pour suivre les débuts internationaux de son fils. Présent en conférence de presse, Luca Zidane a toutefois démenti cette information en conférence de presse: « Non, il ne sera pas là ». Mais cela ne l'empêche pas d'être très enthousiaste concernant ses débuts avec l'Algérie.
«Je suis très content d’être ici»
« Je suis très content d’être ici. C’est une fierté pour moi et une reconnaissance. Je suis fier d’être ici et de pouvoir défendre l’Algérie. C’est une fierté d’avoir le peuple algérie derrière nous. On est très heureux qu’ils soient derrière nous, c’est incroyable. Donc on va profiter du match et essayer de ramener la qualification », ajoute Luca Zidane.