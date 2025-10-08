Zidane en Algérie : Le nouveau coup de théâtre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoqué pour la première fois avec l'Algérie, Luca Zidane est clairement l'attraction du rassemblement des Fennecs. Mais alors que la présence de son père a été annoncée pour suivre le match contre la Somalie, le portier de 27 ans assure toutefois que le Ballon d'Or 1998 ne fera pas le déplacement.

C'est la sensation de cette trêve internationale. Luca Zidane a été appelé pour la première fois avec la sélection algérienne. Le portier de Grenade en D2 espagnole a effectivement choisi de changer de nationalité sportive et pourrait donc connaître sa première sélection avec les Fennecs jeudi soir contre la Somalie.

Zidane ne sera finalement pas en Algérie Une rencontre à laquelle son père aurait pu assister. Plusieurs rumeurs ont effectivement suggéré que Zinedine Zidane serait en Algérie pour suivre les débuts internationaux de son fils. Présent en conférence de presse, Luca Zidane a toutefois démenti cette information en conférence de presse: « Non, il ne sera pas là ». Mais cela ne l'empêche pas d'être très enthousiaste concernant ses débuts avec l'Algérie.