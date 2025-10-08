Mbappé : C'est le fiasco pour Dembélé !

Amadou Diawara

Grâce à ses performances XXL en 2024-2025, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025. Devenu impérial au PSG, l'attaquant de 28 ans a encore beaucoup de boulot pour être incontournable en équipe de France. D'après Daniel Riolo, Ousmane Dembélé est loin d'être au même stade que Kylian Mbappé en sélection.

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé est un as du dribble, ayant une facilité déconcertante à éliminer ses adversaires en un contre un. Toutefois, l'attaquant de 28 ans a toujours eu du mal à être efficace devant les buts adverses.

Dembélé doit passer un cap en Bleu ? Lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a gommé ses problèmes de finition, étant même devenu un serial buteur sous les couleurs du PSG. Ce qui lui a permis de soulever le Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Mais à en croire Daniel Riolo, Ousmane Dembélé a encore un énorme cap à passer en équipe de France, et ce, pour pouvoir s'assoir à la même table que Kylian Mbappé.