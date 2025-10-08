Départ à l'étranger : Rabiot annonce du lourd avec Mbappé en 2026 !

Amadou Diawara

Lors de la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France est tombée en finale face à l'Argentine, et ce, malgré un incroyable triplé signé Kylian Mbappé. Après l'énorme désillusion au Qatar, Adrien Rabiot a annoncé que les Bleus de Didier Deschamps avaient les moyens de remporter le prochain Mondial.

En lice lors de la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France a réussi à se hisser jusqu'au finale. Toutefois, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés face à l'Argentine, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Pourtant, Kylian Mbappé avait inscrit un incroyable triplé (3-3, 4-2). Lors d'un entretien accordé à RTL, Adrien Rabiot est revenu sur cette triste soirée du 18 décembre au Qatar, affirmant que les Bleus pouvaient être sacrés au Mondial 2026.

«On peut rêver d'aller gagner encore une fois cette Coupe du Monde» « Si la Coupe du Monde est un rêve inabouti après la finale au Qatar ? Est-ce qu'il y a une deuxième chance qui va arriver ? Bien sûr, il y a toujours la possibilité de faire mieux quand on n'a pas gagné, même si ça reste un beau souvenir. Quand on regarde en arrière, on se dit que faire une finale de Coupe du Monde, bien sûr qu'on aimerait la gagner parce qu'on veut être sur le toit du monde, mais la perdre, quand on regarde le parcours qu'on a fait, arriver là, on a fait partie des deux meilleurs nations au monde, ce sont des matchs que certains ne joueront jamais. J'ai eu la chance de jouer cette finale là, je l'ai perdu, et après derrière, il y a ce défi de se dire : "il faut y retourner pour rejouer cette finale là, et cette fois la gagner" », a déclaré Adrien Rabiot, le numéro 14 de l'équipe de France, avant d'en remettre une couche.