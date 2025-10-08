Retour à Paris : Rabiot annonce un changement

Formé au PSG, Adrien Rabiot a fini par quitter le club de la capitale en 2019. Détesté par les fans parisiens depuis qu'il a signé à l'OM, l'international français fait toutefois régulièrement son retour dans la capitale. Rabiot profite d'ailleurs de ses passages à Paris pour jouer au padel, s'étant lui aussi mis à ce sport.
Star du football, Adrien Rabiot est toutefois quelqu'un de très discret en dehors des terrains. « Je n'aime pas montrer ce que je fais, je n'aime pas montrer ma vie, ma famille », a lâché le joueur du Milan AC au Figaro. Mais comment Rabiot s'occupe-t-il au quotidien ? Au cours de son entretien, l'ancien de l'OM a dévoilé quelques unes de ses occupations.
« Je suis quelqu'un qui est vraiment investi dans mon travail »
« J'ai des passions ? C'est vrai que je suis quelqu'un qui est vraiment investi dans mon travail. Chez moi, j'aime observer des joueurs, des matchs, visionner des vidéos, analyser des choses. Je regarde pas mal de football, mais aussi d'autres sports », a ainsi fait savoir Adrien Rabiot.
« C'est le truc à la mode, ça change un peu »
Et voilà que comme de nombreux joueurs de football, Adrien Rabiot s'est lui aussi mis au padel. D'ailleurs, le joueur du Milan AC a expliqué y jouer notamment avec ses amis lors qu'il est de retour sur Paris : « A Marseille, sur mon temps libre, j'aimais bien jouer avec des potes au padel. Idem quand je reviens à Paris. C'est le truc à la mode, ça change un peu ».