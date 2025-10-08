Retour à Paris : Rabiot annonce un changement

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a fini par quitter le club de la capitale en 2019. Détesté par les fans parisiens depuis qu'il a signé à l'OM, l'international français fait toutefois régulièrement son retour dans la capitale. Rabiot profite d'ailleurs de ses passages à Paris pour jouer au padel, s'étant lui aussi mis à ce sport.

Star du football, Adrien Rabiot est toutefois quelqu'un de très discret en dehors des terrains. « Je n'aime pas montrer ce que je fais, je n'aime pas montrer ma vie, ma famille », a lâché le joueur du Milan AC au Figaro. Mais comment Rabiot s'occupe-t-il au quotidien ? Au cours de son entretien, l'ancien de l'OM a dévoilé quelques unes de ses occupations.

« Je suis quelqu'un qui est vraiment investi dans mon travail » « J'ai des passions ? C'est vrai que je suis quelqu'un qui est vraiment investi dans mon travail. Chez moi, j'aime observer des joueurs, des matchs, visionner des vidéos, analyser des choses. Je regarde pas mal de football, mais aussi d'autres sports », a ainsi fait savoir Adrien Rabiot.