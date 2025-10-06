Adrien Rabiot : Le coup de gueule après les retrouvailles !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti de l’OM pour s’engager avec l’AC Milan, Adrien Rabiot retrouvait son ancien club dimanche soir, la Juventus, à Turin, qu’il avait quitté avant de prendre la direction de Marseille. Un moment chargé en émotion pour l’international français, qui s’est tout de même dit en colère par rapport au résultat de son équipe (0-0).

Un peu plus d’un an après son départ, dimanche soir était le moment des retrouvailles entre la Juventus et Adrien Rabiot. Désormais un joueur de l’AC Milan, qu’il a rejoint en provenance de l’OM, le milieu de terrain âgé de 30 ans était titulaire au Juventus Stadium et retrouvait son ancien club pour la première fois depuis son retour en Serie A.

« C’était un match chargé d’émotion » « C’était un match chargé d’émotion. J’ai beaucoup de coéquipiers que je connais bien ici à Turin, le stade et tout le staff, y compris l’entraîneur Tudor. Je suis vraiment heureux d’être ici. J’aurais aimé gagner, mais nous continuons notre route », a confié Adrien Rabiot au micro de DAZN. L’international français (55 sélections) était tout de même frustré par le résultat de la rencontre (0-0), alors que l’AC Milan a eu un penalty, raté par Christian Pulisic.