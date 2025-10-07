Mercato - PSG : Le Real envoie un message à une star du PSG ?

Alexandre Higounet

Certaines informations sorties ces dernières heures en Espagne font état d'une offensive en gestation du Real Madrid en direction de Désiré Doué, et ce dans l'optique de la fin de saison. Pourquoi Madrid plancherait sur un tel dossier qui n'a - a priori - aucune chance d'aboutir ? Analyse.

Ces dernières heures, de nouvelles informations sont sorties en Espagne au sujet d'un intérêt appuyé du Real Madrid en direction de l'attaquant parisien Désiré Doué. Mais cette fois, les contours du projet madrilène sont bel et bien dessinés. En effet, selon les éléments apportés par Fichajes.net, relayés par Foot11.com, la direction merengue plancherait sur un plan visant à réunir les fonds pour constituer une offre de transfert de 150 millions d'euros l'été prochain. Pour cela, le Real envisagerait notamment de vendre Rodrygo et Brahim Diaz.

Un projet d'offensive à 150 millions d'euros évoqué Si ces informations s'avéraient exactes, elles laisseraient quelques axes d'interrogation. Alors que Désiré Doué dispose d'un contrat long avec le PSG (jusqu'en juin 2029) et que le club de la capitale n'a aucune intention de le vendre, pourquoi la direction merengue perdrait du temps à mettre sur pied une offre qui n'aurait rigoureusement aucune chance d'aboutir ?