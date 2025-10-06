Mercato - PSG : Une «superstar» va signer ?

Alexis Brunet

Faisant partie des meilleurs joueurs de la Juventus de Turin, Kenan Yildiz a attiré l’attention du PSG, toujours friand de jeunes talents. Toutefois, celui qui est considéré comme une superstar à Turin aurait de grandes chances d’échapper au champion d’Europe. En effet, les dirigeants italiens seraient actuellement en négociation avec lui pour une prolongation de contrat.

Après la Juventus de Turin, Kenan Yildiz va-t-il prochainement connaître un deuxième club dans sa carrière professionnelle ? Cela pourrait arriver car l’international turc collectionne les bonnes performances depuis quelques années en Italie et il a attiré l’œil de nombreuses formations. D’après les informations de TBR Football, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, le Bayern Munich mais aussi le PSG auraient l’ailier gauche turinois dans leur viseur.

La Juventus de Turin veut prolonger sa «superstar» Kenan Yildiz La Juventus de Turin sait très bien que Kenan Yildiz est sur les tablettes de nombreuses formations européennes et la Vieille Dame aurait donc décidé d’agir. Pour éloigner le PSG et les autres clubs intéressés, les dirigeants italiens s’activeraient pour lui faire signer une prolongation de contrat, comme l’a affirmé le journaliste de TBR Football Graeme Bailey. « Yildiz a tout d'une superstar et la Juve sait que la plupart des grands clubs européens le recruteraient sans hésiter, mais il négocie actuellement un nouveau contrat et l'espoir est qu'il le signe, ce qui montrerait qu'il n'est pas sur le marché pour le moment. »