OM : Il refuse un contrat, la décision radicale !

Aujourd’hui à l’OM, où il est prêté par Brighton, Matt O’Riley est un pur produit de la formation de Fulham, avec qui il a pris sa première licence à l’âge de huit ans. En 2020, l’international danois décidait pourtant de partir libre, malgré une offre de prolongations des Cottagers, en raison du manque de confiance de son entraîneur de l’époque.

Arrivé le dernier jour du mercato, Matt O’Riley (24 ans) s’est déjà imposé à l’OM, où Roberto De Zerbi l’a titularisé à cinq reprises en six matchs. Preuve de la force de caractère de l’international danois (5 sélections), habitué aux choix forts, lui qui a un parcours atypique.

Une prolongation refusée à Fulham… Revenu en Premier League à l’été 2024, à Brighton, c’était déjà en Angleterre que Matt O’Riley s’était révélé, sous les couleurs de Fulham. Un club où il a été formé et qu’il avait rejoint à l’âge de huit ans, passant ensuite par l’Academy et gravelant tous les échelons jusqu’à ses débuts en professionnels. Mais en 2020, le milieu de terrain de l’OM décidait pourtant de s’en aller, comme le rappelle L’Équipe.