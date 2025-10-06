Départ de l’OM : Le transfert qui va ruiner sa carrière !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté avec option d’achat par le RB Leipzig, Arthur Vermeeren a impressionné lors de sa première titularisation avec l'OM mardi dernier contre l’Ajax Amsterdam (4-0). Pour l’ancien international belge Marc Degryse, le milieu de terrain âgé de 20 ans doit d’abord confirmer avant de rejoindre des clubs comme Chelsea ou Manchester United, ce qui serait un frein à sa carrière.

Arrivé en toute de fin de mercato estival en provenance du RB Leipzig, Arthur Vermeeren (20 ans) a connu sa première titularisation avec l’OM mardi dernier, à l’occasion de la réception de l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions. Une première réussie pour l’international belge (6 sélections), que le club marseillais a déjà envie de conserver.

« On pourrait le voir ici pour plusieurs années » « Arthur est un super joueur. On avait déjà essayé de le recruter l’an dernier. Pour son âge, il joue déjà comme un ancien. Premier match au Vélodrome, il était très tranquille. Techniquement, toujours orienté, toujours en mouvement. C’est un vrai joueur de football. Même s’il n’est que prêté, si le projet lui plaît et s’il enchaîne ce genre de prestations, on pourrait le voir ici pour plusieurs années », confiait Medhi Benatia après la victoire de l’OM contre l’Ajax Amsterdam.