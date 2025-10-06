PSG : Luis Enrique boucle un transfert à 55M€, c’est confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, Lucas Chevalier a été recruté pour 55M€ au LOSC. Le gardien français était dans le viseur du club de la capitale depuis moment déjà et ses qualités ont largement convaincu les dirigeants. D'ailleurs, c'est Luis Enrique lui-même qui s'est montré très convaincant pour valider le recrutement du joueur de 23 ans.

Malgré la présence de Gianluigi Donnarumma, le PSG visait un autre gardien pour réaliser au mieux son projet. Les regards se sont portés vers Lucas Chevalier et celui-ci a fini par rejoindre le club cet été, précipitant le départ de l'Italien. Un transfert bouclé à 55M€ demandé spécialement par Luis Enrique.

« C'est toi et personne d'autre » Pour son mercato estival, le PSG a surtout concentré ses efforts sur son nouveau gardien. Le club voulait vraiment recruter Lucas Chevalier au LOSC, une proposition convaincante. « Luis Enrique lui a dit : "C’est toi et personne d’autre". Quand tu as ce genre de discours et que tu sens que tu as la confiance de l’entraîneur, c’est difficile de ne pas être emballé » révèle Rémi, le frère du gardien français, au Parisien.