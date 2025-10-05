Donnarumma - Chevalier : Rendez-vous annoncé au PSG !

Axel Cornic

Successeur de Gianluigi Donnarumma, l’un des héros de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Lucas Chevalier est observé de près. Et pour certains il n’a pas encore répondu aux attentes, alors qu'il va retrouver son ancien club du LOSC ce dimanche soir, pour le dernier match de la septième journée de Ligue 1.

Cet été, le PSG a surpris tout le monde en plaçant Gianluigi Donnarumma sur la liste des transferts. A un an de la fin de son contrat, l’Italien s'est retrouvé mis à l’écart, avec Lucas Chevalier qui a débarqué pour lui prendre sa place. Les critiques n’ont pas manqué, tant le gardien semblait être l’un des piliers de l’équipe parisienne.

« Je ne suis pas convaincu par le début de saison de Chevalier » La page s’est tournée avec le départ de Donnarumma à Manchester City, mais son fantôme continue de planer sur le PSG et surtout sur Chevalier, pas encore à la hauteur. « Je ne suis pas convaincu par le début de saison de Lucas Chevalier » a expliqué Stephen Brun, sur RMC.