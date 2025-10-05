Donnarumma - PSG : Le sale coup joué par Luis Enrique

Axel Cornic

Considéré comme l’un des grands acteurs de la victoire en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Une décision qui viendrait directement de Luis Enrique, qui a préféré miser Lucas Chevalier, jeune talent arrivé du LOSC.

C’était l’un des gros feuilletons de l’été. La décision du PSG de se séparer de Gianluigi Donnarumma a beaucoup fait parler, avec d’ailleurs les critiques qui n’ont pas manqué de fuser. C’est notamment le cas en Italie, où on ne comprenait pas comment Luis Enrique pouvait se priver de l’un des meilleurs gardiens du monde.

« Lucas c’est un choix fort du coach » Pourtant, son remplaçant Lucas Chevalier ne fait pas vraiment regretter Donnarumma. Bien au contraire, puisque l’ancien du LOSC impressionne déjà. « Lucas est le choix du coach. C’est un choix fort du coach. Ce n’est pas rien ! » a déclaré Jérôme Alonzo, concernant ce choix fort de Luis Enrique.