Transfert de Chevalier : Son père intervient avant de signer au PSG !

Ce dimanche soir, le LOSC accueille le PSG. Forcément, cette rencontre sera particulière pour Lucas Chevalier, lui qui a quitté les Dogues pour le club de la capitale il y a quelques semaines seulement. A 23 ans, le portier français est ainsi venu remplacer Gianluigi Donnarumma. Un choix très fort de la part de Chevalier qui a suscité quelques interrogations chez son père.
Gianluigi Donnarumma ne convenant pas à ce qu’il voulait pour un gardien, Luis Enrique a vu le PSG lui offrir Lucas Chevalier cet été. Grand espoir du football français son poste, le joueur de 23 ans a ainsi quitté son cocon au LOSC pour rejoindre Paris, où la pression est aujourd’hui énorme sur ses épaules. De quoi d’ailleurs suscité une certaine préoccupation chez le père de Chevalier.
« On aurait été plus tranquilles s’il avait signé ailleurs »
Pour La Voix du Nord, Freddy Chevalier est donc revenu sur cette décision de Lucas Chevalier de signer au PSG. En ce jour de retrouvailles avec le LOSC, le père du Parisien a alors raconté : « On aurait été plus tranquilles s’il avait signé ailleurs, c’est certain. Mais c’est son choix. Il n’a pas choisi la facilité. On ne l’a pas influencé car il a maintenant une certaine expérience ».
« Qu’est ce que tu vas faire là-bas ? »
« Le seul conseil que je lui ai donné, c’est de ne pas partir sur un coup de tête. Lucas aime bien se challenger et il a tranché. D’ailleurs, quand il m’a dit que ça serait le PSG, je lui ai répondu : « Qu’est ce que tu vas faire là-bas ? Ils ont tout gagné… » », a poursuivi le père de Lucas Chevalier. Il n’est d’ailleurs pas le seul angoissé suite à cette signature au PSG. En effet, Rémy, frère du Parisien, a expliqué : « À part sur son premier match, voire le deuxième, je n’étais pas stressé quand j’allais voir Lucas à Lille. À Paris, on a l’impression que son métier n’est plus le même. On regarde les matchs, il est très peu sollicité et en même temps, il n’a pas le droit à l’erreur. J’ai toujours une part d’angoisse ».