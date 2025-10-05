Transfert de Chevalier : Son père intervient avant de signer au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, le LOSC accueille le PSG. Forcément, cette rencontre sera particulière pour Lucas Chevalier, lui qui a quitté les Dogues pour le club de la capitale il y a quelques semaines seulement. A 23 ans, le portier français est ainsi venu remplacer Gianluigi Donnarumma. Un choix très fort de la part de Chevalier qui a suscité quelques interrogations chez son père.

Gianluigi Donnarumma ne convenant pas à ce qu’il voulait pour un gardien, Luis Enrique a vu le PSG lui offrir Lucas Chevalier cet été. Grand espoir du football français son poste, le joueur de 23 ans a ainsi quitté son cocon au LOSC pour rejoindre Paris, où la pression est aujourd’hui énorme sur ses épaules. De quoi d’ailleurs suscité une certaine préoccupation chez le père de Chevalier.

« On aurait été plus tranquilles s’il avait signé ailleurs » Pour La Voix du Nord, Freddy Chevalier est donc revenu sur cette décision de Lucas Chevalier de signer au PSG. En ce jour de retrouvailles avec le LOSC, le père du Parisien a alors raconté : « On aurait été plus tranquilles s’il avait signé ailleurs, c’est certain. Mais c’est son choix. Il n’a pas choisi la facilité. On ne l’a pas influencé car il a maintenant une certaine expérience ».