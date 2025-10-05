Transfert d’Ousmane Dembélé : L’improbable annonce du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tout juste sacré Ballon d’Or, Ousmane Dembélé est aujourd’hui la star du PSG. Arrivé en 2023 en provenance du FC Barcelone, l’international français avait alors coûté 50M€. Un investissement largement rentabilisé aujourd’hui, mais voilà qu’à l’époque, le PSG était visiblement loin d’être convaincu à 100% de recruter Dembélé.

Parti de la Ligue 1 en 2016 en quittant Rennes pour Dortmund, Ousmane Dembélé a retrouvé le championnat de France quelques années plus tard. En effet, en 2023, le PSG a déboursé 50M€ pour s’offrir l’international français. Un transfert qui n’était pas forcément acquis à l’époque dans l’esprit des dirigeants parisiens.

« Tous les organes du club ne fonctionnaient pas la main dans la main » De passage au micro de 100% PSG, Fabrice Hawkins est revenu sur le mercato estival 2023 du PSG. C’est alors que le journaliste de RMC a notamment expliqué : « C’était une époque où tous les organes du club ne fonctionnaient pas la main dans la main. Il y en a un qui pouvait dire a, l’autre b sur le même mercato ».