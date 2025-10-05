Transfert d’Ousmane Dembélé : L’improbable annonce du PSG !

Tout juste sacré Ballon d’Or, Ousmane Dembélé est aujourd’hui la star du PSG. Arrivé en 2023 en provenance du FC Barcelone, l’international français avait alors coûté 50M€. Un investissement largement rentabilisé aujourd’hui, mais voilà qu’à l’époque, le PSG était visiblement loin d’être convaincu à 100% de recruter Dembélé.
Parti de la Ligue 1 en 2016 en quittant Rennes pour Dortmund, Ousmane Dembélé a retrouvé le championnat de France quelques années plus tard. En effet, en 2023, le PSG a déboursé 50M€ pour s’offrir l’international français. Un transfert qui n’était pas forcément acquis à l’époque dans l’esprit des dirigeants parisiens.
« Tous les organes du club ne fonctionnaient pas la main dans la main »
De passage au micro de 100% PSG, Fabrice Hawkins est revenu sur le mercato estival 2023 du PSG. C’est alors que le journaliste de RMC a notamment expliqué : « C’était une époque où tous les organes du club ne fonctionnaient pas la main dans la main. Il y en a un qui pouvait dire a, l’autre b sur le même mercato ».
« Dembélé, on verra… »
« J’ai entendu par exemple que Randal Kolo Muani ne viendra jamais, la direction sportive n’en voulait. Il est arrivé. On disait : « Dembélé, on verra… ». Il est arrivé aussi », a ensuite ajouté Fabrice Hawkins. Au final, le PSG a bel et bien recruté Ousmane Dembélé et il n’y a pas de regret à avoir.