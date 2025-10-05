PSG : Ce phénomène rejoint une autre équipe, c'est le choc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier doit désormais assumer un nouveau statut. Né à Calais en 2001, le gardien de but formé au LOSC n’a pas commencé sa jeune carrière à ce poste. Premier entraîneur du Français au SC Coquelles, Michel Hardies raconte comment le portier parisien s’est découvert un don pour cette position de gardien.

Cet été, le PSG n’a absolument pas hésité à débourser 40M€ afin de s’attacher ses services. Arrivé en provenance du LOSC, Lucas Chevalier va affronter son club formateur ce dimanche soir en Ligue 1. Le gardien de but de 23 ans est considéré comme l’un des plus prometteurs d’Europe à son poste.

Lucas Chevalier, gardien par pur hasard ? Pourtant, tout ne prédestinait pas Lucas Chevalier à devenir gardien de but. Comme le révèle l’un de ses premiers entraîneurs chez les jeunes, le natif de Calais s’est découvert un don par hasard. « Il manquait un gardien dans l’équipe de son frère, qui évoluait dans la catégorie du dessus », raconte auprès du Parisien Michel Hardies, président du SC Coquelles, premier club du jeune Lucas Chevalier.