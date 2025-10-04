Le PSG prépare trois surprises !

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va affronter le LOSC au stade Pierre-Mauroy, et ce, ce dimanche soir. Pour cette rencontre au sommet, Luis Enrique a prévu plusieurs surprises. En effet, le coach du PSG a prévu de titulariser Lucas Beraldo et Lucas Hernandez à la place de Willian Pacho et de Nuno Mendes. De surcroit, Senny Mayulu devrait être aligné au milieu de terrain.
Après avoir fait tomber le FC Barcelone au Stade olympique Lluís Companys ce mercredi soir, le PSG a rendez-vous avec le LOSC. En effet, les hommes de Luis Enrique vont se frotter aux Dogues au stade Pierre Mauroy ce dimanche soir.
LOSC-PSG : Beraldo et Hernandez titulaires ?
Alors qu'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Joao Neves et Fabian Ruiz sont à l'infirmerie, Luis Enrique va devoir bricoler pour composer son XI de départ. Malgré tout, l'entraineur du PSG compte reposer deux titulaires habituels qui sont aptes à jouer : Willian Pacho et Nuno Mendes.
LOSC-PSG : Mayulu aligné au milieu ?
D'après Le Parisien, Willian Pacho et Nuno Mendes seront remplaçants au coup d'envoi de LOSC-PSG. En effet, Luis Enrique compterait aligner Lucas Beraldo et Lucas Hernandez d'entrée. Autre surprise, Senny Mayulu devrait évoluer au milieu de terrain ce dimanche soir. Ces derniers mois, l'entraineur du PSG faisait jouer le crack de 18 ans aux avant-postes, notamment en pointe, comme ce fut le cas contre le FC Barcelone ce mercredi soir.
La composition probable du PSG : Lucas Chevalier - Achraf Hakimi (capitaine), Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez - Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Senny Mayulu - Kang-In Lee, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola.