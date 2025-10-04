Le PSG prépare trois surprises !

Amadou Diawara

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va affronter le LOSC au stade Pierre-Mauroy, et ce, ce dimanche soir. Pour cette rencontre au sommet, Luis Enrique a prévu plusieurs surprises. En effet, le coach du PSG a prévu de titulariser Lucas Beraldo et Lucas Hernandez à la place de Willian Pacho et de Nuno Mendes. De surcroit, Senny Mayulu devrait être aligné au milieu de terrain.

Après avoir fait tomber le FC Barcelone au Stade olympique Lluís Companys ce mercredi soir, le PSG a rendez-vous avec le LOSC. En effet, les hommes de Luis Enrique vont se frotter aux Dogues au stade Pierre Mauroy ce dimanche soir.

LOSC-PSG : Beraldo et Hernandez titulaires ? Alors qu'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Joao Neves et Fabian Ruiz sont à l'infirmerie, Luis Enrique va devoir bricoler pour composer son XI de départ. Malgré tout, l'entraineur du PSG compte reposer deux titulaires habituels qui sont aptes à jouer : Willian Pacho et Nuno Mendes.