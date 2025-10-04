Remplacer Luis Enrique : Il recale le PSG !

Alors qu’il vient du monde amateur, Stéphane Le Mignan découvre la Ligue 1 cette saison avec Metz. Le technicien français âgé de 51 ans a encensé ses homologues à l’OM et au PSG, Roberto De Zerbi et Luis Enrique, mais n’aimerait pas pour autant être à leur place même le temps d’un match, estimant ne pas avoir le niveau.
Comme il l’a confié au Parisien, Stéphane Le Mignan n’aurait jamais imaginé être un joueur sur le banc d’une équipe de Ligue 1. « Après, je suis ravi d’entraîner en Ligue 1, de côtoyer de grands coachs, français et étrangers comme Roberto De Zerbi », a ajouté l’entraîneur de Metz, opposé à son homologue de l’OM ce samedi pour le compte de la septième journée de Ligue 1
« J’envie leur niveau de compétences »
« J’envie Luis Enrique ou Roberto De Zerbi ? Ils ont des qualités extraordinaires pour arriver à faire jouer leur équipe comme ils le font depuis plusieurs années. J’envie leur niveau de compétences », a déclaré Stéphane Le Mignan, qui n’aimerait pas remplacer Luis Enrique ou Roberto De Zerbi pour autant.
« Non, je n’aurais pas le niveau »
« J’aimerais échanger nos bancs le temps d’un match ? Non, je n’aurais pas le niveau », estime l’entraîneur de Metz. « On dit souvent que les entraîneurs ont des meilleurs résultats avec de meilleurs joueurs, mais ce n’est pas si simple que ça. Manager, avoir une philosophie… Je pense à Luis Enrique. Quand il a cautionné un renouvellement de son effectif dans un sens, préférant avoir une équipe que des individualités, il était sûr de son idée. Il fallait être capable de le faire, c’est une grande qualité. Lui et De Zerbi, à l’image de Guardiola, c’est du top niveau. »