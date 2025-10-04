Remplacer Luis Enrique : Il recale le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vient du monde amateur, Stéphane Le Mignan découvre la Ligue 1 cette saison avec Metz. Le technicien français âgé de 51 ans a encensé ses homologues à l’OM et au PSG, Roberto De Zerbi et Luis Enrique, mais n’aimerait pas pour autant être à leur place même le temps d’un match, estimant ne pas avoir le niveau.

Comme il l’a confié au Parisien, Stéphane Le Mignan n’aurait jamais imaginé être un joueur sur le banc d’une équipe de Ligue 1. « Après, je suis ravi d’entraîner en Ligue 1, de côtoyer de grands coachs, français et étrangers comme Roberto De Zerbi », a ajouté l’entraîneur de Metz, opposé à son homologue de l’OM ce samedi pour le compte de la septième journée de Ligue 1

« J’envie leur niveau de compétences » « J’envie Luis Enrique ou Roberto De Zerbi ? Ils ont des qualités extraordinaires pour arriver à faire jouer leur équipe comme ils le font depuis plusieurs années. J’envie leur niveau de compétences », a déclaré Stéphane Le Mignan, qui n’aimerait pas remplacer Luis Enrique ou Roberto De Zerbi pour autant.