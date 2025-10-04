Doué - Kvaratskhelia : Le PSG fait une annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En marge du déplacement à Lille dimanche soir, le PSG a publié son traditionnel point médical confirmant l'absence de six joueurs majeurs. Sans surprise, Ousmane Dembélé, Marquinhos, Fabian Ruiz et Joao Neves ne seront pas disponibles. Pas plus que Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, présentés comme incertains mais qui seront bien absents.

Depuis le début de la saison, les blessures s'enchaînent au PSG qui continue de perdre des joueurs majeurs. Cela n'a pas empêché les Parisiens d'aller s'imposer à Barcelone mercredi soir (2-1), mais il faudra encore une fois une grosse prestation à Lille dimanche soir pour le choc contre le LOSC.

Six absents pour le déplacement à Lille Dans son traditionnel point médical, le PSG a confirmé que six joueurs seraient absents. Sans surprise, le club rappelle qu'Ousmane Dembélé «poursuit son processus de rééducation à ASPETAR» tandis que Marquinhos est lui aussi absent. Sorti sur blessure mercredi soir contre Barcelone, Fabian Ruiz est «touché à l’adducteur».