Un gros renfort annoncé au PSG ?

Pierrick Levallet

Après sa victoire contre le FC Barcelone, le PSG enchaîne avec un dernier match avant la trêve internationale d’octobre. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse du LOSC ce dimanche, et pourrait récupérer un joueur précieux : Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien pourrait réintégrer le groupe de Luis Enrique.

Malgré son effectif amoindri par les blessures, le PSG a réussi à s’imposer contre le FC Barcelone ce mercredi soir (1-2). Désormais, les Rouge-et-Bleu sont focalisés sur leur rendez-vous sur la pelouse du LOSC ce dimanche. Et juste avant la trêve internationale, Luis Enrique pourrait récupérer un renfort de poids.

Kvaratskhelia de retour avec le PSG contre le LOSC ? Comme le rapporte Le Parisien, Khvicha Kvaratskhelia pourrait réintégrer le groupe du PSG pour le déplacement dans le Nord. Selon les derniers échos, la blessure du Géorgien serait légère. Il pourrait ainsi être de retour dès ce dimanche, même si son cas est encore sujet à quelques interrogations. Le joueur de 24 ans a en tout cas été convoqué avec la Géorgie pour la trêve internationale d’octobre.