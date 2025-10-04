PSG : Luis Enrique règle le malaise après son transfert !

Aujourd’hui indiscutable au PSG, Fabian Ruiz rayonne au milieu de terrain. Le fait est que l’Espagnol n’a pas toujours connu une telle réussite avec le club de la capitale. Recruté en 2022 en provenance de Naples, le milieu de terrain reconnait avoir connu une première saison difficile. Mais heureusement pour Fabian Ruiz, Luis Enrique est arrivé en 2023.
A l’été 2022, le PSG a déboursé près de 22M€ pour recruter Fabian Ruiz en provenance de Naples. Un recrutement qui est aujourd’hui une véritable réussite. En effet, au milieu de terrain, avec Vitinha et Joao Neves, l’Espagnol fait forte impression. Mais ça n’a pas toujours le cas pour Fabian Ruiz, qui a connu de longs mois difficiles à son arrivée au PSG.
« La première saison n’a pas été très bonne »
S’exprimant pour So Foot, Fabian Ruiz a évoqué ses galères à son arrivée au PSG. Le milieu de terrain espagnol a confié : « La première saison n’a pas été très bonne, sur le plan personnel comme sur le plan collectif. J’ai eu un peu de mal à m’adapter au club, à la ville et à la Ligue 1. J’ai fini par jouer presque tous les matchs, mais au début, j’ai rencontré certaines difficultés ».
« Avec l’arrivée de Luis Enrique, tout est allé mieux »
C’était donc difficile au PSG pour Fabian Ruiz, mais voilà que l’arrivée de Luis Enrique en 2023 lui a été bénéfique. « Avec l’arrivée de Luis Enrique, tout est allé mieux. On se connaissait déjà grâce à la sélection, je savais comment il aimait jouer et je correspondais bien à son style de jeu. Avoir le ballon me fait du bien », a fait savoir le Parisien.