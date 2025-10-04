PSG : Dembélé au Qatar, c'est la révolution !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Blessé depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé s’est rendu au Qatar afin de poursuivre sa rééducation. Retrouvant des sensations du côté de Doha, l’attaquant du PSG devrait prochainement retourner à Paris. En attendant, le Ballon d’Or 2025 bénéficie des technologies de très haut niveau du centre Aspetar lui permettant d’optimiser sa récupération.

Le PSG va prochainement pouvoir compter sur le retour de son homme providentiel. Récemment élu Ballon d’Or, Ousmane Dembélé poursuit activement sa rééducation. L’attaquant de 28 ans ne veut pas traîner loin des terrains, et s’active donc en coulisses afin de rapidement pouvoir rejouer avec Paris.

Dembélé de retour en France ce lundi Parti au Qatar afin de se focaliser sur son retour de blessure, Ousmane Dembélé devrait rentrer à Paris ce lundi indique l’Equipe. L’objectif est clair pour le numéro 10 du PSG ; à savoir faire son retour dans le groupe de Luis Enrique après la trêve internationale à la mi-octobre, et pouvoir être sur la feuille de match face à Strasbourg le 17 octobre prochain.