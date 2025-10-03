Départ à l’étranger, le PSG enrage !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Miné par les blessures en ce début de saison, le PSG n’a pas pu faire jouer João Neves face au FC Barcelone mercredi soir en Ligue des Champions. Le numéro 87 ne se sentait pas en forme avant le début de la rencontre, mais a tout de même été convoqué par le Portugal. De quoi faire enrager Paris.

Une avalanche de blessures sévit du côté du PSG. Depuis le début de la saison, de nombreux Parisiens sont touchés par des pépins physiques, ce qui ne fait clairement pas les affaires du club de la capitale. Paris a d’ailleurs reproché à certaines sélections de ne pas faire assez attention aux états physiques de ses joueurs, alors que Désiré Doué et Ousmane Dembélé se sont par exemple blessés en équipe de France.

João Neves convoqué avec le Portugal Touché face au FC Barcelone mercredi soir, Fabian Ruiz lui, a été laissé au repos par Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne. Cependant, cela n’a pas été le cas de Roberto Martinez, qui a décidé de convoquer João Neves avec le Portugal. Avant le coup d’envoi mercredi, le milieu de terrain de 21 ans a dû déclarer forfait, craignant pour son état physique.