Nuno Mendes : Le PSG a trouvé son remplaçant !

Difficile d'exister au PSG quand on évolue latéral gauche. Et pour cause, le rôle est déjà occupé par une référence mondiale du poste à savoir Nuno Mendes. Une situation qui aurait pu précipiter le départ de Lucas Hernandez. Mais l'international français reste un élément important aux yeux de Luis Enrique.
Arrivé au PSG durant l'été 2023, Lucas Hernandez connaît des hauts et des bas depuis sa signature. Gravement blessé il y a un an et demi, le champion du monde 2018 est revenu à un bon niveau mais doit se contenter des seconds rôles derrière l'intouchable Nuno Mendes. Cependant, pas de quoi envisager un transfert pour Lucas Hernandez qui reste un joueur très important dans la rotation du PSG comme l'assure le journaliste du Parisien Dominique Séverac.
Lucas Hernandez, toujours important au PSG
« Pas de certitude en foot, ce n'est pas possible. Nuno Mendes ne peut pas enchaîner tous les matchs, surtout à ce niveau - le plus élevé au monde pour un latéral gauche - et avec cette débauche. Lucas Hernandez aura donc beaucoup de temps de jeu cette saison », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.
«Nuno Mendes ne peut pas enchaîner tous les matchs»
« Et il peut jouer axial gauche aussi, où il apporte plus de grinta que Lucas Beraldo, plus "fin" avec le ballon. Donc ne le rayez pas trop vite du circuit. Il y a eu 9 matchs cette saison. Elle est encore longue. J'entends tout le monde d'un côté dire que l'effectif est trop juste et de l'autre que Ramos, Lee et Hernandez doivent partir. Ce n'est pas cohérent, les amis ! », ajoute Dominique Séverac.