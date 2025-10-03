Nuno Mendes : Le PSG a trouvé son remplaçant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Difficile d'exister au PSG quand on évolue latéral gauche. Et pour cause, le rôle est déjà occupé par une référence mondiale du poste à savoir Nuno Mendes. Une situation qui aurait pu précipiter le départ de Lucas Hernandez. Mais l'international français reste un élément important aux yeux de Luis Enrique.

Arrivé au PSG durant l'été 2023, Lucas Hernandez connaît des hauts et des bas depuis sa signature. Gravement blessé il y a un an et demi, le champion du monde 2018 est revenu à un bon niveau mais doit se contenter des seconds rôles derrière l'intouchable Nuno Mendes. Cependant, pas de quoi envisager un transfert pour Lucas Hernandez qui reste un joueur très important dans la rotation du PSG comme l'assure le journaliste du Parisien Dominique Séverac.

Lucas Hernandez, toujours important au PSG « Pas de certitude en foot, ce n'est pas possible. Nuno Mendes ne peut pas enchaîner tous les matchs, surtout à ce niveau - le plus élevé au monde pour un latéral gauche - et avec cette débauche. Lucas Hernandez aura donc beaucoup de temps de jeu cette saison », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.