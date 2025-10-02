«C’est fini», Nuno Mendes dit stop au PSG !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le FC Barcelone a accueilli le PSG au Stade olympique Lluís Companys. Dès les premières minutes de ce choc, Lamine Yamal a mis le feu dans la défense de Luis Enrique. En effet, le numéro 10 du Barça a dribblé plusieurs parisiens, dont Nuno Mendes, grâce à un enchainement de grande classe.

Barça-PSG : Riolo analyse le duel Mendes-Yamal Présent dans l'émission l'After Foot après la victoire du PSG face au FC Barcelone (2-1), Daniel Riolo a mis en lumière la prestation de Nuno Mendes, rappelant qu'il n'a eu qu'un seul moment compliqué durant la rencontre.