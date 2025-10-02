«C’est fini», Nuno Mendes dit stop au PSG !

Lors du choc entre le FC Barcelone et le PSG, Lamine Yamal a enflammé le public du Stade olympique Lluís Companys dès les premières minutes. En effet, le numéro 10 blaugrana s'est joué de plusieurs joueurs parisiens, dont Nuno Mendes, sur une action lumineuse. Mais comme l'a rappelé Daniel Riolo, c'est le seul moment où le Portugais a été éliminé par Lamine Yamal.
Ce mercredi soir, le FC Barcelone a accueilli le PSG au Stade olympique Lluís Companys. Dès les premières minutes de ce choc, Lamine Yamal a mis le feu dans la défense de Luis Enrique. En effet, le numéro 10 du Barça a dribblé plusieurs parisiens, dont Nuno Mendes, grâce à un enchainement de grande classe.
Barça-PSG : Riolo analyse le duel Mendes-Yamal
Présent dans l'émission l'After Foot après la victoire du PSG face au FC Barcelone (2-1), Daniel Riolo a mis en lumière la prestation de Nuno Mendes, rappelant qu'il n'a eu qu'un seul moment compliqué durant la rencontre.
«Il a fini sur le cul»
« Mendes, en début de match, il a fait partie de la roulette de Yamal, de sa seule action de la rencontre. Il a fini sur le cul derrière. il a dit : "c’est bon, c’est fini". C’est le seul moment où il a été en difficulté, quand Yamal a fait le truc pour les photographes », a affirmé Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport ce mercredi soir.