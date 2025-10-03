Les catastrophes s’enchaînent, le PSG répond cash !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, le PSG est frappé par une malédiction. Les pépins physiques s’enchaînent chez les Rouge-et-Bleu, décimant l’effectif de Luis Enrique. Le coach espagnol ne cède toutefois pas face à la panique. Au contraire, l’entraîneur de 55 ans relativise et fait avec ces catastrophes sans se chercher d’excuses.

Le PSG est peut-être en train de payer le prix fort de sa saison 2024-2025 interminable. Les joueurs n’ont eu que peu de repos cet été pour recharger les batteries avant de ré-attaquer avec l’exercice 2025-2026. Résultat, l’effectif des Rouge-et-Bleu est décimé par les blessures depuis quelques semaines maintenant.

C'est l'hécatombe au PSG depuis plusieurs semaines Contre le FC Barcelone, le PSG était notamment privé d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos et Joao Neves. Fabian Ruiz a également senti une gêne musculaire pendant la rencontre et a cédé sa place à Gonçalo Ramos. Malgré cela, la formation parisienne a réussi à s’imposer sur la pelouse catalane ce mercredi (1-2).