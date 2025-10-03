PSG : Le nouveau coup légendaire qui va dégoûter l’OM ?

Pierrick Levallet

Le 31 mai dernier est devenu une date légendaire au PSG. Le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions de son histoire à ce moment précis. Mais les Rouge-et-Bleu ne seraient pas rassasiés pour autant. La formation parisienne aurait un nouvel objectif historique dans le viseur, et il pourrait très bien dégoûter l’OM.

Le PSG a frappé un très grand coup le 31 mai dernier. Pour la première fois de son histoire, le club de la capitale a remporté la Ligue des champions en s’imposant avec la manière contre l’Inter (5-0). Les Rouge-et-Bleu ont fini par réaliser leur rêve après des années de galères et de désillusions. Les hommes de Luis Enrique ne seraient cependant pas rassasiés.

Le PSG vise une seconde Ligue des champions consécutive Comme le rapporte L’Equipe, le PSG aurait un nouvel objectif légendaire dans le viseur. La formation parisienne serait mobilisée autour de la conquête d’une deuxième Ligue des champions consécutive. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont d’ailleurs commencé idéalement leur campagne européenne, avec deux victoires contre l’Atalanta et le FC Barcelone.