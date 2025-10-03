«Dembélé m’a surpris» : Le transfert choc au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti de Ligue 1 en 2016 pour rejoindre Dortmund, Ousmane Dembélé a retrouvé le championnat de France à l’été 2023. Alors au FC Barcelone, l’international français a été acheté par le PSG moyennant 50M€. Déjà au sein du club de la capitale, Fabian Ruiz a alors accueilli Dembélé, avouant même une certaine surprise.

Après Rennes, Dortmund et Barcelone, c’est donc au PSG qu’Ousmane Dembélé a décidé de poursuivre sa carrière. Acheté pour 50M€ à l’été 2023, l’international français a débarqué dans le vestiaire parisien. Et voilà qu’en voyant Dembélé arriver au PSG, un étonnement a fait son apparition chez certains.

« Quand il est arrivé à Paris, il m’a beaucoup surpris » C’est donc en 2023 qu’Ousmane Dembélé a posé ses valises au PSG. Une arrivée qui n’a pas manqué de surprendre Fabian Ruiz comme il l’a expliqué pour So Foot : « Dembélé ? Je l’avais beaucoup vu au Barça, je savais déjà que c’était un grand joueur. En Catalogne, les blessures ne l’ont pas beaucoup aidé, mais il a tout pour lui : les deux pieds, la vitesse. Quand il est arrivé à Paris, il m’a beaucoup surpris ».