«Dembélé m’a surpris» : Le transfert choc au PSG !

Parti de Ligue 1 en 2016 pour rejoindre Dortmund, Ousmane Dembélé a retrouvé le championnat de France à l’été 2023. Alors au FC Barcelone, l’international français a été acheté par le PSG moyennant 50M€. Déjà au sein du club de la capitale, Fabian Ruiz a alors accueilli Dembélé, avouant même une certaine surprise.
Après Rennes, Dortmund et Barcelone, c’est donc au PSG qu’Ousmane Dembélé a décidé de poursuivre sa carrière. Acheté pour 50M€ à l’été 2023, l’international français a débarqué dans le vestiaire parisien. Et voilà qu’en voyant Dembélé arriver au PSG, un étonnement a fait son apparition chez certains.
« Quand il est arrivé à Paris, il m’a beaucoup surpris »
C’est donc en 2023 qu’Ousmane Dembélé a posé ses valises au PSG. Une arrivée qui n’a pas manqué de surprendre Fabian Ruiz comme il l’a expliqué pour So Foot : « Dembélé ? Je l’avais beaucoup vu au Barça, je savais déjà que c’était un grand joueur. En Catalogne, les blessures ne l’ont pas beaucoup aidé, mais il a tout pour lui : les deux pieds, la vitesse. Quand il est arrivé à Paris, il m’a beaucoup surpris ».
« Pas la même chose de le voir à la télé et de le côtoyer de près tous les jours »
« Ce n’est pas la même chose de le voir à la télé et de le côtoyer de près tous les jours à l’entraînement. C’est aussi un super type humainement, j’ai une très bonne relation avec lui », a expliqué Fabian Ruiz sur les raisons de son étonnement face à Ousmane Dembélé.