PSG : Un joueur «fantastique» pour remplacer Hakimi ?

Seul latéral droit de métier dans l'effectif professionnel du PSG, Achraf Hakimi ne dispose plus d'aucune doublure officielle à son poste. Un éventuel problème en perspective pour le club de la capitale étant donné que le Marocain disputera la CAN l'hiver prochain, mais pour le remplacer, le PSG dispose d'une possibilité chez les jeunes avec un espoir prometteur : David Boly.

Du haut de ses 26 ans, Achraf Hakimi a réussi à s'imposer comme le meilleur latéral droit au monde depuis quelques mois, lui qui enchaine les masterclass sous le maillot du PSG. L'international marocain fait donc logiquement figure de joueur incontournable du onze de Luis Enrique, mais problème : Hakimi partira disputer la CAN avec son équipe nationale en janvier prochain, et le PSG n'a aucun latéral droit de formation sur le papier pour le remplacer.

Un jeune fantastique pour remplacer Hakimi ? Il semble exister une option au sein des équipes de jeunes du PSG avec un jeune titi latéral droit qui est présenté comme un élément particulièrement prometteur : « Il y a David Boly, 16 ans, dont tout le monde parle. Il paraît qu'il est fantastique », a confié le journaliste du Parisien Dominique Séverac dans un chat avec les internautes.