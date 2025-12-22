Cristiano Ronaldo : La comparaison improbable avec... Michael Jackson !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré ses 40 ans, Cristiano Ronaldo continue d'évoluer à haut niveau au club d'Al-Nassr en Arabie saoudite. Le Portugais ne veut pas encore terminer sa carrière et en attendant son prochain défi, il reste un athlète à fond dans la préparation de son corps pour durer. En postant une photo sur ses réseaux sociaux, CR7 a suscité énormément de réactions commentant son physique. Daniel Riolo a lui fait une comparaison plutôt inattendue...

Depuis le début de sa carrière, Cristiano Ronaldo a prouvé à maintes reprises qu'il travaillait beaucoup pour être le meilleur athlète possible. Le Portugais ne veut pas encore ranger les crampons et il continue encore d'impressionner tout le monde avec un physique hors du commun. Sur sa dernière photo publiée où on le voit après une séance de sauna, Ronaldo fait fureur sur la toile.

« Ça fait très longtemps que je considère que Cristiano Ronaldo n’est pas sur la même planète que nous » Evidemment réputé pour ses qualités footballistiques hors du commun, Cristiano Ronaldo a pu construire cet immense palmarès grâce à une rigueur incroyable dans le travail. Le Portugais s'occupe toujours aussi bien de son corps à 40 ans et il l'a encore prouvé. « Ça fait très longtemps que je considère que Cristiano Ronaldo n’est pas sur la même planète que nous, mais il est capable de me surprendre à chaque fois. La dernière photo, c’est juste hallucinant. Je l’ai toujours trouvé hallucinant ce type hors foot. C’est un extraterrestre footballistiquement » commence Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.