Les stars du PSG débarquent, il est choqué !

Alexis Brunet

Avec sa victoire face au Vendée Fontenay Foot samedi soir (4-0), le PSG a conclu l’année 2025 de la meilleure des manières. Le club de la capitale a fait le boulot face à l’équipe de N3 qui a malgré tout passé un très bon moment. Le gardien de but Noah Renou a expliqué à la radio avoir été très impressionné par l’effectif parisien.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG n’a pas fait dans la dentelle. Le club de la capitale s’est imposé 4-0 face au Vendée Fontenay Foot, pensionnaire de N3. Les buteurs parisiens sont Doué, Dembélé et Ramos par deux fois.

Le PSG impressionne Ce dimanche, sur RMC, Noah Renou, le gardien du Vendée Fontenay Foot, est revenu sur la rencontre face au PSG. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le portier a été impressionné par l’armada parisienne et notamment Désiré Doué et Ousmane Dembélé. « C’est Dembélé qui m’a le plus impressionné ? Lui et Doué aussi. Doué, franchement, quand il prend le ballon et qu’il veut accélérer, ça va vraiment hyper vite. Ramos aussi, il est vachement juste, hyper costaud. Les petits jeunes vont vraiment super vite, ils sont très très justes, très très adroits aussi dans tout ce qu’ils font. »