Départ à l'OM : L'histoire d'amour à l'origine d'un transfert !

En 2009, de retour d'un prêt à Sunderland, Djibril Cissé quitte définitivement l'OM. Alors qu'il n'aurait pas dit non pour poursuivre avec les Black Cats, le buteur français prend finalement la direction... de la Grèce. Cissé s'engage ainsi avec le Panathinaïkos, lui qui est visiblement tombé amoureux de ce club lors de sa visite à Athènes.

Pendant deux saisons, Djibril Cissé s'est complètement régalé du côté de la Grèce. Joueur du Panathinaïkos de 2009 à 2011, l'ancien joueur de l'OM s'est épanoui au sein du club athénien. Mais comment Cissé s'est-il retrouvé dans la capitale grecque ? C'est un coup de foudre qui a visiblement décidé de ce transfert.

« Le Pana vient et me drague un peu » Transféré définitivement par l'OM au Panathinaïkos en 2009, Djibril Cissé a donc raconté comment il s'est retrouvé en Grèce. Pour le podcast Histoires de Foot, il a alors expliqué : « J’étais prêt à rester à Sunderland, mais les deux clubs ne se sont pas mis d’accord. Du coup, je finis dans mon club de coeur, le Pana. (…) Les coulisses du transfert, de base, je dois rentrer à Marseille parce que je suis prêté. Finalement, le Pana vient et me drague un peu. Il y a un projet de Ligue des Champions, un beau stade, une belle équipe. Je me dis pourquoi pas aller voir les installations et la ville ».